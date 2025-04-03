Як змінився курс злотого на початку квітня

На початку квітня курс злотого в Україні відчутно зріс. Зараз ситуація стабілізувалась.

Як змінився офіційний курс злотого 3 квітня офіційний курс злотого в Україні сягнув 10,68 гривні (+3 копійок, порівняно з 2 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Трамп розпочав глобальну торгівельну війну, – CNN про нові мита США на імпорт Який курс злотого у банках та обмінниках Дані "Мінфіну" демонструють, що курс злотого дещо зріс: середній курс купівлі злотого у банку 3 квітня сягнув – 10,33 гривні за злотий (+5 копійок), продажу – 10,98 (+ 5 копійок);

а от в обмінниках середній курс покупки купівлі – 10,66 гривні за злотий (+1 копійка), продажу – 10,80 (без змін). Яку суму потрібно витратити на покупку 100 злотих сьогодні аби купити 100 злотих у банку сьогодні необхідно витратити орієнтовно – 1 098 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику доведеться витратити приблизно – 1 080 гривень. Скільки можна отримати при обміні 100 злотих 3 квітня при здачі 100 злотих у банку сьогодні можна отримати приблизно – 1 033 гривні;

а от, якщо обмінювати 100 злотих в обміннику можна виручити орієнтовно – 1 066 гривні. Зверніть увагу! Курс залежить від установи, де відбувається обмін.