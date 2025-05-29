Здешевшання відчувається: як змінився курс злотого перед початком літа 2025

У квітні злотий вагомо подорожчав. Згодом ситуація стабілізувалась. Уже протягом травня курс злотого майже не змінювався.

Який офіційний курс злотого в Україні зараз

Станом на 29 травня, офіційний курс злотого в Україні – 11,10 гривні (-4 копійки, порівняно з 28 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Яким є курс злотого у банках та обмінниках

Середній курс злотого у банку, як повідомляє "Мінфін", встановлено такий:

купівля – 10,90 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 27 травня);

продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).

Деякі зміни відбулися і з середнім курсом в обмінниках:

купівля – 11,01 гривні за злотий (+1 копійка);

продаж – 11,12 гривні за злотий (без змін).

Яка сума потрібна сьогодні, аби купити 100 злотих

для придбання 100 злотих в банку, необхідно мати орієнтовно – 1 140 гривень;

аби придбати 100 злотих в обміннику, необхідно уже в середньому – 1 112 гривень.

Скільки можна отримати, якщо здати 100 злотих