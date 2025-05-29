29 травня, 10:27
Здешевшання відчувається: як змінився курс злотого перед початком літа 2025
Основні тези
- Станом на 29 травня, офіційний курс злотого в Україні – 11,10 гривні.
- Середній курс злотого у банках: купівля – 10,90 гривні, продаж – 11,40 гривні; в обмінниках: купівля – 11,01 гривні, продаж – 11,12 гривні.
У квітні злотий вагомо подорожчав. Згодом ситуація стабілізувалась. Уже протягом травня курс злотого майже не змінювався.
Який офіційний курс злотого в Україні зараз
Станом на 29 травня, офіційний курс злотого в Україні – 11,10 гривні (-4 копійки, порівняно з 28 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Яким є курс злотого у банках та обмінниках
Середній курс злотого у банку, як повідомляє "Мінфін", встановлено такий:
- купівля – 10,90 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 27 травня);
- продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).
Деякі зміни відбулися і з середнім курсом в обмінниках:
- купівля – 11,01 гривні за злотий (+1 копійка);
- продаж – 11,12 гривні за злотий (без змін).
Яка сума потрібна сьогодні, аби купити 100 злотих
- для придбання 100 злотих в банку, необхідно мати орієнтовно – 1 140 гривень;
- аби придбати 100 злотих в обміннику, необхідно уже в середньому – 1 112 гривень.
Скільки можна отримати, якщо здати 100 злотих
- при обміні 100 злотих в банку, можна отримати приблизно – 1 090 гривень;
- якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, можна виручити орієнтовно – 1 101 гривні.