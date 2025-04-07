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7 квітня, 10:05
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Злотий падає: що відбувається з курсом у банку після вихідних

Анастасія Зорик
Основні тези
  • 7 квітня офіційний курс злотого в Україні становив 10,70 гривні, що на 23 копійки нижче порівняно з 4 квітня.
  • Середній курс покупки злотого в банках склав 10,45 гривні, а продажу – 11,15 гривні.

У п'ятницю офіційний курс злотого значно зріс. Після вихідних він стабілізувався і знизився. Зараз зміни відчутні в усіх секторах ринку.

Як змінився офіційний курс злотого

7 квітня офіційний курс злотого в Україні сягнув – 10,70 гривні (-23 копійки, порівняно з 4 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який зараз курс злотого у банках та обмінниках

Як свідчать дані "Мінфіну", станом на 7 квітня, курс злотого за вихідні змінився так:

  • середній банківський курс покупки сьогодні сягнув – 10,45 гривні за злотий (-5 копійок), продажу – 11,15 (+10 копійок);
  • а от середній курс покупки в обмінниках – 10,65 гривні за злотий (-8 копійок), продажу – 10,80 (-5 копійок).

Яку суму доведеться витратити на покупку 100 злотих 7 квітня

  • щоб придбати 100 злотих у банку сьогодні, потрібно витратити орієнтовно – 1 115 гривень;
  • а от, аби купити 100 злотих в обміннику, необхідно витратити  в середньому – 1 080 гривень.

Скільки сьогодні можна виручити за здачу 100 злотих

  • якщо здавати 100 злотих у банку, можна отримати приблизно – 1 045 гривень;
  • при здачі 100 злотих в обміннику, можна виручити – 1 065 гривень.

Зверніть увагу! Курс може відрізнятися, залежно від установи, де відбувається обмін.