25 серпня, 10:30
Подекуди помітні зміни: що відбулося з курсом злотого на вихідних
Основні тези
- Офіційний курс злотого в Україні 25 серпня знизився до 11,24 гривні.
- Середній курс злотого в банках: купівля - 11 гривень, продаж - 11,58 гривні; в обмінниках: купівля - 11,25 гривні, продаж - 11,38 гривні.
Курс злотого був стабільним протягом серпня. Відбувалися лише невеликі коливання. "Стрибок" курсу був відчутним лише на початку 20–х чисел серпня.
Який офіційний курс злотого в Україні зараз?
Офіційний курс злотого 25 серпня знизився і сягнув – 11,24 гривні (-5 копійок, порівняно із 22 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Чи змінився курс злотого в банках та обмінниках?
Як показують дані "Мінфіну", середній банківський курс злотого змінився так:
- купівля – 11 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 22 серпня);
- продаж – 11,58 гривні за злотий (+8 копійок).
В обмінниках середній курс такий:
- купівля – 11,25 гривні за злотий (+5 копійок);
- продаж – 11,38 гривні за злотий (+3 копійки).
Скільки треба гривень, аби купити 100 злотих сьогодні?
- щоб купити 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 158 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно уже приблизно – 1 138 гривень.
Скільки можна отримати за 100 злотих зараз?
- при обміні 100 злотих в банку, можна отримати орієнтовно – 1 100 гривень;
- а от в обміннику за 100 злотих можна отримати в середньому – 1 125 гривень.
Зверніть увагу! Курс залежить від місця обміну і може відрізнятись від наведеного.