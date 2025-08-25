Курс злотого був стабільним протягом серпня. Відбувалися лише невеликі коливання. "Стрибок" курсу був відчутним лише на початку 20–х чисел серпня.

Який офіційний курс злотого в Україні зараз? Офіційний курс злотого 25 серпня знизився і сягнув – 11,24 гривні (-5 копійок, порівняно із 22 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Чи змінився курс злотого в банках та обмінниках? Як показують дані "Мінфіну", середній банківський курс злотого змінився так: купівля – 11 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 22 серпня);

продаж – 11,58 гривні за злотий (+8 копійок). В обмінниках середній курс такий: купівля – 11,25 гривні за злотий (+5 копійок);

продаж – 11,38 гривні за злотий (+3 копійки). Скільки треба гривень, аби купити 100 злотих сьогодні? щоб купити 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 158 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно уже приблизно – 1 138 гривень. Скільки можна отримати за 100 злотих зараз? при обміні 100 злотих в банку, можна отримати орієнтовно – 1 100 гривень;

а от в обміннику за 100 злотих можна отримати в середньому – 1 125 гривень. Зверніть увагу! Курс залежить від місця обміну і може відрізнятись від наведеного.