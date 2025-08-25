Курс злотого был стабильным в течение августа. Происходили лишь небольшие колебания. "Скачок" курса был ощутимым лишь в начале 20–х чисел августа.

Какой официальный курс злотого в Украине сейчас? Официальный курс злотого 25 августа снизился и достиг – 11,24 гривны (-5 копеек, по сравнению с 22 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Словакия предупреждает, что Украина после ударов по "Дружбе" может остаться без дизеля Изменился ли курс злотого в банках и обменниках? Как показывают данные "Минфина", средний банковский курс злотого изменился так: покупка – 11 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 22 августа);

продажа – 11,58 гривны за злотый (+8 копеек). В обменниках средний курс такой: покупка – 11,25 гривны за злотый (+5 копеек);

продажа – 11,38 гривны за злотый (+3 копейки). Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых сегодня? чтобы купить 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 158 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо уже примерно – 1 138 гривен. Сколько можно получить за 100 злотых сейчас? при обмене 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 100 гривен;

а вот в обменнике за 100 злотых можно получить в среднем – 1 125 гривен. Обратите внимание! Курс зависит от места обмена и может отличаться от приведенного.