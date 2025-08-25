25 августа, 10:30
Кое-где заметны изменения: что произошло с курсом злотого на выходных
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине 25 августа снизился до 11,24 гривны.
- Средний курс злотого в банках: покупка - 11 гривен, продажа - 11,58 гривны; в обменниках: покупка - 11,25 гривны, продажа - 11,38 гривны.
Курс злотого был стабильным в течение августа. Происходили лишь небольшие колебания. "Скачок" курса был ощутимым лишь в начале 20–х чисел августа.
Какой официальный курс злотого в Украине сейчас?
Официальный курс злотого 25 августа снизился и достиг – 11,24 гривны (-5 копеек, по сравнению с 22 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Изменился ли курс злотого в банках и обменниках?
Как показывают данные "Минфина", средний банковский курс злотого изменился так:
- покупка – 11 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 22 августа);
- продажа – 11,58 гривны за злотый (+8 копеек).
В обменниках средний курс такой:
- покупка – 11,25 гривны за злотый (+5 копеек);
- продажа – 11,38 гривны за злотый (+3 копейки).
Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых сегодня?
- чтобы купить 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 158 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо уже примерно – 1 138 гривен.
Сколько можно получить за 100 злотых сейчас?
- при обмене 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 100 гривен;
- а вот в обменнике за 100 злотых можно получить в среднем – 1 125 гривен.
Обратите внимание! Курс зависит от места обмена и может отличаться от приведенного.