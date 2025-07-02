Відчувається зростання: як змінився курс злотого з початку липня

У червні курс злотого не зазнав значних змін. Усі коливання були майже не відчутні. А от у липні відчувається тенденція зростання курсу з початку місяця.

Офіційний курс злотого у липні 2025 Станом на 2 липня, офіційний курс злотого складає – 11,64 гривні (+9 копійок, порівняно з 1 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Республіканці ухвалили "великий законопроєкт" Трампа про податки: які зміни передбачає документ Середній банківський курс злотого, як зазначає "Мінфін", змінився таким чином: купівля – 11,20 гривні за злотий (+10 копійок, якщо порівнювати з 1 липня);

продаж – 11,80 гривні за злотий (+15 копійок). Відчувається зростання і в обмінниках: купівля – 11,54 гривні за злотий (+9 копійок);

продаж – 11,65 гривні за злотий (+5 копійок). Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих зараз щоб купити 100 злотих у банку сьогодні потрібно орієнтовно – 1 180 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 165 гривень. Скільки можна отримати за 100 злотих сьогодні якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 120 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику можна виручити орієнтовно – 1 154 гривень.