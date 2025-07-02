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2 липня, 10:32
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Відчувається зростання: як змінився курс злотого з початку липня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У липні спостерігається тенденція зростання курсу злотого.
  • Станом на 2 липня, офіційний курс злотого складає 11,64 гривні.

У червні курс злотого не зазнав значних змін. Усі коливання були майже не відчутні. А от у липні відчувається тенденція зростання курсу з початку місяця.

Офіційний курс злотого у липні 2025

Станом на 2 липня, офіційний курс злотого складає – 11,64 гривні (+9 копійок, порівняно з 1 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Середній банківський курс злотого, як зазначає "Мінфін", змінився таким чином:

  • купівля – 11,20 гривні за злотий (+10 копійок, якщо порівнювати з 1 липня);
  • продаж – 11,80 гривні за злотий (+15 копійок).

Відчувається зростання і в обмінниках:

  • купівля – 11,54 гривні за злотий (+9 копійок);
  • продаж – 11,65 гривні за злотий (+5 копійок).

Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих зараз

  • щоб купити 100 злотих у банку сьогодні потрібно орієнтовно – 1 180 гривень;
  • для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 165 гривень.

Скільки можна отримати за 100 злотих сьогодні

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 120 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику можна виручити орієнтовно – 1 154 гривень.