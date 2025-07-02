Официальный курс злотого в июле 2025 года
По состоянию на 2 июля, официальный курс злотого составляет – 11,64 гривны (+9 копеек, по сравнению с 1 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Средний банковский курс злотого, как отмечает "Минфин", изменился следующим образом:
- покупка – 11,20 гривны за злотый (+10 копеек, если сравнивать с 1 июля);
- продажа – 11,80 гривны за злотый (+15 копеек).
Чувствуется рост и в обменниках:
- покупка – 11,54 гривны за злотый (+9 копеек);
- продажа – 11,65 гривны за злотый (+5 копеек).
Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых сейчас
- чтобы купить 100 злотых в банке сегодня нужно ориентировочно – 1 180 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 165 гривен.
Сколько можно получить за 100 злотых сегодня
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 120 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике можно выручить ориентировочно – 1 154 гривен.