Официальный курс злотого в июле 2025 года

По состоянию на 2 июля, официальный курс злотого составляет – 11,64 гривны (+9 копеек, по сравнению с 1 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Средний банковский курс злотого, как отмечает "Минфин", изменился следующим образом:

  • покупка – 11,20 гривны за злотый (+10 копеек, если сравнивать с 1 июля);
  • продажа – 11,80 гривны за злотый (+15 копеек).

Чувствуется рост и в обменниках:

  • покупка – 11,54 гривны за злотый (+9 копеек);
  • продажа – 11,65 гривны за злотый (+5 копеек).

Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых сейчас

  • чтобы купить 100 злотых в банке сегодня нужно ориентировочно – 1 180 гривен;
  • для приобретения 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 165 гривен.

Сколько можно получить за 100 злотых сегодня

  • если обменивать 100 злотых в банке, можно получить в среднем – 1 120 гривен;
  • при обмене 100 злотых в обменнике можно выручить ориентировочно – 1 154 гривен.