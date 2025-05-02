2 травня, 10:27
Травневі зміни: курс злотого продемонстрував вагомі зміни
Основні тези
- Офіційний курс злотого на 2 травня встановлено на рівні 11 гривень, що на 4 копійки менше в порівнянні з 1 травня.
- У банках курс купівлі злотого становить 10,65 гривень, а продажу – 11,30 гривень, тоді як в обмінниках курс купівлі – 10,92 гривень, а продажу – 11,05 гривень.
У квітні курс злотого значно зріс. Згодом ситуація стабілізувалася. На початку травня курс злотого знову "почав рух".
Що відбувається з офіційним курсом злотого
Станом на 2 травня, офіційний курс злотого встановлено на рівні – 11 гривень (-4 копійки, порівняно з 1 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках
Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банку змінився таким чином
- купівля – 10,65 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 1 травня);
- продаж – 11,30 гривні за злотий (-5 копійок).
Змінилась і ситуація в обмінниках. Там середній курс виглядає так:
- купівля – 10,92 гривні за злотий (-3 копійки);
- продаж – 11,05 гривні за злотий (-1 копійка).
Скільки потрібно гривень сьогодні, щоб придбати 100 злотих
- якщо покупка 100 злотих відбувається у банку, сьогодні необхідно приблизно – 1 130 гривень;
- при покупці 100 злотих в обміннику, необхідно уже – 1 105 гривень.
Скільки можна виручити за здачу 100 злотих 2 травня
- при обміні 100 злотих в банку, можна отримати приблизно – 1 065 гривень;
- якщо ж обмін 100 злотих відбувається в обміннику, можна виручити в середньому – 1 092 гривень.