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2 травня, 10:27
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Травневі зміни: курс злотого продемонстрував вагомі зміни

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс злотого на 2 травня встановлено на рівні 11 гривень, що на 4 копійки менше в порівнянні з 1 травня.
  • У банках курс купівлі злотого становить 10,65 гривень, а продажу – 11,30 гривень, тоді як в обмінниках курс купівлі – 10,92 гривень, а продажу – 11,05 гривень.

У квітні курс злотого значно зріс. Згодом ситуація стабілізувалася. На початку травня курс злотого знову "почав рух".

Що відбувається з офіційним курсом злотого

Станом на 2 травня, офіційний курс злотого встановлено на рівні – 11 гривень (-4 копійки, порівняно з 1 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках

Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банку змінився таким чином

  • купівля – 10,65 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 1 травня);
  • продаж – 11,30 гривні за злотий (-5 копійок).

Змінилась і ситуація в обмінниках. Там середній курс виглядає так:

  • купівля – 10,92 гривні за злотий (-3 копійки);
  • продаж – 11,05 гривні за злотий (-1 копійка).

Скільки потрібно гривень сьогодні, щоб придбати 100 злотих

  • якщо покупка 100 злотих відбувається у банку, сьогодні необхідно приблизно – 1 130 гривень;
  • при покупці 100 злотих в обміннику, необхідно уже – 1 105 гривень.

Скільки можна виручити за здачу 100 злотих 2 травня

  • при обміні 100 злотих в банку, можна отримати приблизно – 1 065 гривень;
  • якщо ж обмін 100 злотих відбувається в обміннику, можна виручити в середньому – 1 092 гривень.