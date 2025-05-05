5 травня, 09:59
Зміни є: що сталося з курсом злотого після перших травневих вихідних
Основні тези
- 5 травня офіційний курс злотого в Україні склав 11,07 гривень, що на 7 копійок більше порівняно з 2 травня.
- У банках курс купівлі злотого залишився на рівні 10,65 гривні, а продажу - 11,30 гривні; в обмінниках курс купівлі зріс на 3 копійки до 10,95 гривні, курс продажу залишився без змін.
Протягом квітня курс злотого вагомо змінився. Згодом ситуація стабілізувалась. На початку травня вагомих коливань курсу також не було.
Який офіційний курс злотого зараз
Станом на 5 травня, офіційний курс злотого в Україні – 11,07 гривень (+7 копійок, порівняно з 2 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках після вихідних
Дані "Мінфіну", показують, що середній курс злотого у банку змінився так:
- купівля – 10,65 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 2 травня);
- продаж – 11,30 гривні за злотий (без змін).
В обмінниках також не відбулося вагомих змін:
- купівля – 10,95 гривні за злотий (+3 копійки);
- продаж – 11,05 гривні за злотий (без змін).
За скільки сьогодні можна купити 100 злотих
- щоб купити 100 злотих у банку, сьогодні потрібно приблизно – 1 130 гривень;
- для покупки 100 злотих в обміннику необхідно уже – 1 105 гривень.
Яку суму можна виручити при обміні 100 злотих
- при обміні 100 злотих у банку можна отримати орієнтовно – 1 065 гривень;
- якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, є можливість отримати приблизно – 1 095 гривень.