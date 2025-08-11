Курс злотого в Україні і надалі залишається стабільним. Вагомих коливань не відбувається.

Який офіційний курс злотого в Україні зараз? Офіційний курс злотого 11 серпня сягнув – 11,34 гривні (+1 копійка, порівняно із 8 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Що відбувається з курсом злотого у банках та обмінниках? Середній курс злотого у банках, за даними видання "Мінфін", змінився: купівля – 10,95 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 8 серпня);

продаж – 11,48 гривні за злотий (+5 копійок). Змінилася ситуація і в обмінниках: купівля – 11,26 гривні за злотий (+2 копійки);

продаж – 11,38 гривні за злотий (+3 копійки). Скільки треба гривень для придбання 100 злотих у серпні? аби купити 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 148 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно уже приблизно – 1 138 гривень. Скільки можна отримати за 100 злотих сьогодні? при обміні 100 злотих у банку, сьогодні можна отримати орієнтовно – 1 095 гривень;

в обміннику за 100 злотих можна виручити приблизно – 1 126 гривень.