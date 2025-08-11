11 серпня, 10:29
Як змінився курс злотого після вихідних
Основні тези
- Офіційний курс злотого в Україні 11 серпня становить 11,34 гривні (+1 копійка з 8 серпня).
- У банках курс купівлі злотого - 10,95 гривні, продажу - 11,48 гривні; в обмінниках - купівля за 11,26 гривні, продаж за 11,38 гривні.
Курс злотого в Україні і надалі залишається стабільним. Вагомих коливань не відбувається.
Який офіційний курс злотого в Україні зараз?
Офіційний курс злотого 11 серпня сягнув – 11,34 гривні (+1 копійка, порівняно із 8 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Що відбувається з курсом злотого у банках та обмінниках?
Середній курс злотого у банках, за даними видання "Мінфін", змінився:
- купівля – 10,95 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 8 серпня);
- продаж – 11,48 гривні за злотий (+5 копійок).
Змінилася ситуація і в обмінниках:
- купівля – 11,26 гривні за злотий (+2 копійки);
- продаж – 11,38 гривні за злотий (+3 копійки).
Скільки треба гривень для придбання 100 злотих у серпні?
- аби купити 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 148 гривень;
- для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно уже приблизно – 1 138 гривень.
Скільки можна отримати за 100 злотих сьогодні?
- при обміні 100 злотих у банку, сьогодні можна отримати орієнтовно – 1 095 гривень;
- в обміннику за 100 злотих можна виручити приблизно – 1 126 гривень.