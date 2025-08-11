Який офіційний курс злотого в Україні зараз?

Офіційний курс злотого 11 серпня сягнув – 11,34 гривні (+1 копійка, порівняно із 8 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Що відбувається з курсом злотого у банках та обмінниках?

Середній курс злотого у банках, за даними видання "Мінфін", змінився:

купівля – 10,95 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 8 серпня);

продаж – 11,48 гривні за злотий (+5 копійок).

Змінилася ситуація і в обмінниках:

купівля – 11,26 гривні за злотий (+2 копійки);

продаж – 11,38 гривні за злотий (+3 копійки).

Скільки треба гривень для придбання 100 злотих у серпні?

аби купити 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 148 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно уже приблизно – 1 138 гривень.

Скільки можна отримати за 100 злотих сьогодні?