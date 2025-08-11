Какой официальный курс злотого в Украине сейчас?

Официальный курс злотого 11 августа достиг – 11,34 гривны (+1 копейка, по сравнению с 8 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках?

Средний курс злотого в банках, по данным издания "Минфин", изменился:

  • покупка – 10,95 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 8 августа);
  • продажа – 11,48 гривны за злотый (+5 копеек).

Изменилась ситуация и в обменниках:

  • покупка – 11,26 гривны за злотый (+2 копейки);
  • продажа – 11,38 гривны за злотый (+3 копейки).

Сколько надо гривен для приобретения 100 злотых в августе?

  • чтобы купить 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 148 гривен;
  • для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо уже примерно – 1 138 гривен.

Сколько можно получить за 100 злотых сегодня?

  • при обмене 100 злотых в банке, сегодня можно получить ориентировочно – 1 095 гривен;
  • в обменнике за 100 злотых можно выручить примерно – 1 126 гривен.