11 августа, 10:29
Как изменился курс злотого после выходных
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине 11 августа составляет 11,34 гривны (+1 копейка с 8 августа).
- В банках курс покупки злотого - 10,95 гривны, продажи - 11,48 гривны; в обменниках - покупка за 11,26 гривны, продажа за 11,38 гривны.
Курс злотого в Украине и в дальнейшем остается стабильным. Весомых колебаний не происходит.
Какой официальный курс злотого в Украине сейчас?
Официальный курс злотого 11 августа достиг – 11,34 гривны (+1 копейка, по сравнению с 8 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках?
Средний курс злотого в банках, по данным издания "Минфин", изменился:
- покупка – 10,95 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 8 августа);
- продажа – 11,48 гривны за злотый (+5 копеек).
Изменилась ситуация и в обменниках:
- покупка – 11,26 гривны за злотый (+2 копейки);
- продажа – 11,38 гривны за злотый (+3 копейки).
Сколько надо гривен для приобретения 100 злотых в августе?
- чтобы купить 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 148 гривен;
- для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо уже примерно – 1 138 гривен.
Сколько можно получить за 100 злотых сегодня?
- при обмене 100 злотых в банке, сегодня можно получить ориентировочно – 1 095 гривен;
- в обменнике за 100 злотых можно выручить примерно – 1 126 гривен.