Курс злотого в Украине и в дальнейшем остается стабильным. Весомых колебаний не происходит.

Какой официальный курс злотого в Украине сейчас? Официальный курс злотого 11 августа достиг – 11,34 гривны (+1 копейка, по сравнению с 8 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Одна ошибка и нет пенсии: из-за чего могут отказать в выплатах Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках? Средний курс злотого в банках, по данным издания "Минфин", изменился: покупка – 10,95 гривны за злотый (+5 копеек, если сравнивать с 8 августа);

продажа – 11,48 гривны за злотый (+5 копеек). Изменилась ситуация и в обменниках: покупка – 11,26 гривны за злотый (+2 копейки);

продажа – 11,38 гривны за злотый (+3 копейки). Сколько надо гривен для приобретения 100 злотых в августе? чтобы купить 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 148 гривен;

для приобретения 100 злотых в обменнике, необходимо уже примерно – 1 138 гривен. Сколько можно получить за 100 злотых сегодня? при обмене 100 злотых в банке, сегодня можно получить ориентировочно – 1 095 гривен;

в обменнике за 100 злотых можно выручить примерно – 1 126 гривен.