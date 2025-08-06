6 серпня, 10:34
Відчувається зниження: як змінився курс злотого за перший тиждень серпня
Основні тези
- 6 серпня офіційний курс злотого знизився до 11,24 гривні (-6 копійок від 5 серпня).
- В банках курс купівлі залишився на рівні 10,90 гривень, а продажу знизився до 11,45 гривні.
Курс злотого залишається стабільним. Відчутні лише незначні коливання. Зокрема, 6 серпня знизився офіційний курс.
Як змінився офіційний курс злотого?
Стано на 6 серпня, офіційний курс злотого – 11,24 гривні (-6 копійок, порівняно з 5 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Що відбувалося з курсом злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках змінився так:
- купівля – 10,90 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 5 серпня);
- продаж – 11,45 гривні за злотий (-5 копійок).
В обмінниках зміни також майже невідчутні:
- купівля – 11,20 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,30 гривні за злотий (-4 копійки).
Яка сума гривень потрібна, щоб купити 100 злотих?
- для покупки 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 145 гривень;
- в обміннику для придбання 100 злотих необхідно уже приблизно – 1 130 гривень.
Скільки вдасться отримати при обміні 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих в банку, можна отримати орієнтовно – 1 090 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику можна виручити уже майже – 1 120 гривень.