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6 серпня, 10:34
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Відчувається зниження: як змінився курс злотого за перший тиждень серпня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • 6 серпня офіційний курс злотого знизився до 11,24 гривні (-6 копійок від 5 серпня).
  • В банках курс купівлі залишився на рівні 10,90 гривень, а продажу знизився до 11,45 гривні.

Курс злотого залишається стабільним. Відчутні лише незначні коливання. Зокрема, 6 серпня знизився офіційний курс.

Як змінився офіційний курс злотого?

Стано на 6 серпня, офіційний курс злотого – 11,24 гривні (-6 копійок, порівняно з 5 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Що відбувалося з курсом злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках змінився так:

  • купівля – 10,90 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 5 серпня);
  • продаж – 11,45 гривні за злотий (-5 копійок).

В обмінниках зміни також майже невідчутні:

  • купівля – 11,20 гривні за злотий (без змін);
  • продаж – 11,30 гривні за злотий (-4 копійки).

Яка сума гривень потрібна, щоб купити 100 злотих?

  • для покупки 100 злотих у банку, потрібно орієнтовно – 1 145 гривень;
  • в обміннику для придбання 100 злотих необхідно уже приблизно – 1 130 гривень.

Скільки вдасться отримати при обміні 100 злотих?

  • якщо обмінювати 100 злотих в банку, можна отримати орієнтовно – 1 090 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику можна виручити уже майже – 1 120 гривень.