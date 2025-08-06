Как изменился официальный курс злотого?
По состоянию на 6 августа, официальный курс злотого – 11,24 гривны (-6 копеек, по сравнению с 5 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Трудоустройство украинцев в Германии ниже, чем в соседних странах
Что происходило с курсом злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", средний курс злотого в банках изменился так:
- покупка – 10,90 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 5 августа);
- продажа – 11,45 гривны за злотый (-5 копеек).
В обменниках изменения также почти неощутимы:
- покупка – 11,20 гривны за злотый (без изменений);
- продажа – 11,30 гривны за злотый (-4 копейки).
Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 100 злотых?
- для покупки 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 145 гривен;
- в обменнике для приобретения 100 злотых необходимо уже примерно – 1 130 гривен.
Сколько удастся получить при обмене 100 злотых?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 090 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике можно выручить уже почти – 1 120 гривен.