Как изменился официальный курс злотого?

По состоянию на 6 августа, официальный курс злотого – 11,24 гривны (-6 копеек, по сравнению с 5 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Что происходило с курсом злотого в банках и обменниках?

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках изменился так:

покупка – 10,90 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 5 августа);

продажа – 11,45 гривны за злотый (-5 копеек).

В обменниках изменения также почти неощутимы:

покупка – 11,20 гривны за злотый (без изменений);

продажа – 11,30 гривны за злотый (-4 копейки).

Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 100 злотых?

для покупки 100 злотых в банке, нужно ориентировочно – 1 145 гривен;

в обменнике для приобретения 100 злотых необходимо уже примерно – 1 130 гривен.

Сколько удастся получить при обмене 100 злотых?