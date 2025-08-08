Курс злотого залишається стабільним. Відчутні незначні зміни у декількох секторах ринку. Зокрема, знову зріс офіційний курс.

Що відбувається з офіційним курсом злотого?

Станом на 8 серпня офіційний курс злотого сягнув – 11,33 гривні (+4 копійки, порівняно з 7 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?

Середній банківський курс злотого, як повідомляє "Мінфін", дещо змінився:

купівля – 10,90 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 7 серпня);

продаж – 11,43 гривні за злотий (-2 копійки).

В обмінниках ситуація також змінилася:

купівля – 11,24 гривні за злотий (+4 копійки);

продаж – 11,35 гривні за злотий (без змін).

За яку суму зараз можна придбати 100 злотих?

при покупці 100 злотих у банку, доведеться витратити орієнтовно – 1 143 гривень;

для покупки 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 135 гривень.

Скільки гривень можна виручити за 100 злотих?