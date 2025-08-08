8 серпня, 10:01
Дорожчає не всюди: що відбувається з курсом злотого сьогодні
Основні тези
- Офіційний курс злотого на 8 серпня зріс до 11,33 гривні.
- Середній курс злотого в банках: купівля - 10,90 гривень, продаж - 11,43 гривні; в обмінниках: купівля - 11,24 гривні, продаж - 11,35 гривні.
Курс злотого залишається стабільним. Відчутні незначні зміни у декількох секторах ринку. Зокрема, знову зріс офіційний курс.
Що відбувається з офіційним курсом злотого?
Станом на 8 серпня офіційний курс злотого сягнув – 11,33 гривні (+4 копійки, порівняно з 7 серпня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Виплати до важливого свята: як українцям оформити грошову допомогу до Дня Незалежності
Як змінився курс злотого у банках та обмінниках?
Середній банківський курс злотого, як повідомляє "Мінфін", дещо змінився:
- купівля – 10,90 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 7 серпня);
- продаж – 11,43 гривні за злотий (-2 копійки).
В обмінниках ситуація також змінилася:
- купівля – 11,24 гривні за злотий (+4 копійки);
- продаж – 11,35 гривні за злотий (без змін).
За яку суму зараз можна придбати 100 злотих?
- при покупці 100 злотих у банку, доведеться витратити орієнтовно – 1 143 гривень;
- для покупки 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 135 гривень.
Скільки гривень можна виручити за 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна виручити в середньому – 1 090 гривень;
- в обміннику за 100 злотих можна отримати орієнтовно – 1 124 гривень.