Курс злотого остается стабильным. Ощутимы незначительные изменения в нескольких секторах рынка. В частности, снова вырос официальный курс.

Что происходит с официальным курсом злотого?

По состоянию на 8 августа официальный курс злотого достиг – 11,33 гривны (+4 копейки, по сравнению с 7 августа), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Как изменился курс злотого в банках и обменниках?

Средний банковский курс злотого, как сообщает "Минфин", несколько изменился:

покупка – 10,90 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 7 августа);

продажа – 11,43 гривны за злотый (-2 копейки).

В обменниках ситуация также изменилась:

покупка – 11,24 гривны за злотый (+4 копейки);

продажа – 11,35 гривны за злотый (без изменений).

За какую сумму сейчас можно приобрести 100 злотых?

при покупке 100 злотых в банке, придется потратить ориентировочно – 1 143 гривен;

для покупки 100 злотых в обменнике необходимо уже примерно – 1 135 гривен.

Сколько гривен можно выручить за 100 злотых?