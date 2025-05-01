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1 травня, 11:00
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Сюрприз до 1 травня: чи подорожчав злотий сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс злотого в Україні на 1 травня становить 11,04 гривень, що на 3 копійки менше порівняно з 30 квітня.
  • Середній банківський курс на купівлю злотого 1 травня залишився без змін на рівні 10,70 гривні, а продаж – 11,35 гривні.

У квітні злотий продемонстрував вагоме зростання. Після 20-х чисел ситуація почала нормалізовуватись. Зараз курс злотого стабільний.

Як змінився офіційний курс злотого в Україні

Станом на 1 травня, офіційний курс злотого в Україні сягнув – 11,04 гривень (-3 копійки, порівняно з 30 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який курс злотого у банках та обмінниках

Дані "Мінфіну" показують, що середній банківський курс злотого 1 травня змінився таким чином:

  • купівля – 10,70 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 30 квітня);
  • продаж – 11,35 гривні за злотий (без змін).

А от в обмінниках ситуація така:

  • купівля – 10,95 гривні за злотий (без змін);
  • продаж – 11,06 гривні за злотий (без змін).

Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих 1 травня

  • аби купити 100 злотих у банку, сьогодні потрібно мати приблизно –  1 135 гривень.;
  • для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно уже – 1 106 гривень.

Скільки гривень можна виручити при здачі 100 злотих сьогодні

  • якщо обмінювати 100 злотих в банку, можна виручити приблизно – 1 070 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати в середньому – 1 095 гривень.