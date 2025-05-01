Сюрприз до 1 травня: чи подорожчав злотий сьогодні

У квітні злотий продемонстрував вагоме зростання. Після 20-х чисел ситуація почала нормалізовуватись. Зараз курс злотого стабільний.

Як змінився офіційний курс злотого в Україні Станом на 1 травня, офіційний курс злотого в Україні сягнув – 11,04 гривень (-3 копійки, порівняно з 30 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Час діяти: уряд США може ввести 500% мита проти країн, що допомагають Росії Який курс злотого у банках та обмінниках Дані "Мінфіну" показують, що середній банківський курс злотого 1 травня змінився таким чином: купівля – 10,70 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 30 квітня);

продаж – 11,35 гривні за злотий (без змін). А от в обмінниках ситуація така: купівля – 10,95 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,06 гривні за злотий (без змін). Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих 1 травня аби купити 100 злотих у банку, сьогодні потрібно мати приблизно – 1 135 гривень.;

для придбання 100 злотих в обміннику, необхідно уже – 1 106 гривень. Скільки гривень можна виручити при здачі 100 злотих сьогодні якщо обмінювати 100 злотих в банку, можна виручити приблизно – 1 070 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати в середньому – 1 095 гривень.