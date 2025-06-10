10 червня, 09:45
Ситуація стабільна: що відбувається зі злотим у першій половині червня 2025
Основні тези
- 10 червня офіційний курс злотого в Україні становить 11,09 гривні, що на 7 копійок більше, ніж 9 червня.
- Середній курс злотого в банках: купівля – 10,80 гривні, продаж – 11,45 гривні; в обмінниках: купівля – 11,05 гривні, продаж – 11,15 гривні.
Курс злотого в Україні стабільний. Зміни на валютному ринку незначні. Зокрема, сьогодні дещо зріс офіційний курс злотого.
Який офіційний курс злотого зараз
10 червня, офіційний курс злотого в Україні сягнув – 11,09 гривні (+7 копійок, порівняно з 9 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках 10 червня
Як повідомляє "Мінфін", середній курс злотого у банках, змінився так:
- купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 9 червня);
- продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін).
В обмінниках, своєю чергою, зміни такі:
- купівля – 11,05 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,15 гривні за злотий (без змін).
Скільки сьогодні треба гривень, щоб купити 100 злотих
- аби придбати 100 злотих у банку, потрібно мати приблизно – 1 145 гривень;
- щоб купити 100 злотих в обміннику, необхідно орієнтовно – 1 115 гривень.
Яку суму можна виручити за 100 злотих зараз
- при обміні 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 080 гривень;
- якщо обмінювати 100 злотих в обміннику, можна отримати приблизно – 1 105 гривень.