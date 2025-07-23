Ситуація неоднозначна: що відбувається з курсом злотого наприкінці липня

Курс злотого в Україні стабільний. Коливання, що відбуваються зараз, майже невідчутні.

Що відбувається з офіційним курсом злотого зараз? Станом на 23 липня, офіційний курс злотого в Україні – 11,48 гривні (-2 копійки, порівняно з 22 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Мінус 320 мільярдів прибутків: як війни та політика шкодить світовому бізнесу Що сталося з курсом злотого у банках та обмінниках? Середній банківський курс злотого, згідно з даними "Мінфіну", змінився так: купівля – 11,05 гривень за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 22 липня);

продаж – 11,60 гривні за злотий (+2 копійки). А от в обмінниках середній курс, фактично, не змінився: купівля – 11,40 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,50 гривні за злотий (без змін). Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих? аби придбати 100 злотих у банку необхідно в середньому – 1 160 гривень;

для покупки 100 злотих в обміннику потрібно мати орієнтовно – 1 150 гривень. Яку суму гривень можна отримати за 100 злотих сьогодні? якщо "здавати" 100 злотих у банку, можна виручити приблизно – 1 105 гривень;

при здачі 100 злотих в обміннику, можна отримати орієнтовно – 1 140 гривень.