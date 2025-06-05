5 червня, 11:45
Знову падіння: як змінився курс злотого з початку червня
Основні тези
- 5 червня офіційний курс злотого в Україні склав 11,04 гривні, зменшившись на 5 копійок.
- Курс злотого у банках та обмінниках на початку червня змінився: в банках купівля - 10,70 гривні, продаж - 11,50 гривні; в обмінниках купівля - 11,05 гривні, продаж - 11,15 гривні.
Ситуація на валютному ринку України стабільна. Зміни, що відбуваються майже невідчутні. Зокрема, зараз можна спостерігати невеликий спад курсу злотого.
Що відбувається з офіційним курсом злотого
5 червня офіційний курс злотого в Україні впав. Станом на сьогодні, він складає – 11,04 гривні (-5 копійок, порівняно з 4 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках на початку червня 2025
Як показують дані "Мінфіну", середній курс злотого, змінився так:
- купівля – 10,70 гривні за злотий (-10 копійок, якщо порівнювати з 4 червня);
- продаж – 11,50 гривні за злотий (+5 копійок).
В обмінниках відчулося зростання:
- купівля – 11,05 гривні за злотий (+2 копійки);
- продаж – 11,15 гривні за злотий (+1 копійка).
Скільки треба гривень, щоб зараз придбати 100 злотих
- для покупки 100 злотих у банку потрібно орієнтовно – 1 150 гривень;
- щоб придбати 100 злотих в обміннику – 1 115 гривень.
Яку суму можна отримати за здачу 100 злотих
- за 100 злотих у банку можна виручити орієнтовно – 1 070 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати приблизно – 1 105 гривень.