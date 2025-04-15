Знову зріс: що відбувається зі злотим 15 квітня

Офіційний курс злотого зріс 15 квітня. Подорожчання відчутне і в інших секторах ринку. Водночас варто зауважити, що різких коливань не відбувається.

Як змінився офіційний курс злотого в Україні

Офіційний курс злотого в Україні, станом на 15 квітня складає – 10,97 гривні (+5 копійок, порівняно з 14 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який зараз курс злотого у банках та обмінниках

За даними "Мінфіну", сьогодні курс злотого в банках та обмінниках Україні такий:

у банку середній курс купівлі складає – 10,45 гривні за злотий (+15 копійок), продажу – 11,15 гривні за злотий (+5 копійок);

середній курс купівлі складає – 10,45 гривні за злотий (+15 копійок), продажу – 11,15 гривні за злотий (+5 копійок); а от в обмінниках, своєю чергою, курс покупки – 10,75 гривні за злотий (без змін), продажу – 10,85 гривні за злотий (-5 копійок).

Скільки потрібно гривень, щоб купити 100 злотих сьогодні

для придбання 100 злотих у банку сьогодні необхідно мати в середньому – 1 105 гривень;

щоб купити 100 злотих в обміннику необхідно уже приблизно – 1 085 гривень.

Скільки можна отримати при здачі 100 злотих 15 квітня