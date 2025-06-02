2 червня, 10:22
Як змінився курс злотого після початку червня
Основні тези
- Офіційний курс злотого в Україні 2 червня склав 11,08 гривні, показуючи зростання на 3 копійки з 30 травня.
- У банках курс злотого залишився без змін, тоді як в обмінниках купівля піднялася на 4 копійки, а продаж знизився на 1 копійку.
Перед 1 червня відбулося невелике зростання злотого. Зараз ситуація стабілізувалась. Водночас подекуди відчутні зміни курсу злотого.
Як змінився офіційний курс злотого 2 червня
2 червня, офіційний курс злотого в Україні складає – 11,08 гривні (+3 копійки, порівняно з 30 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як за вихідні змінився курс злотого у банках та обмінниках
Середній курс злотого у банках, як показують дані "Мінфіну", змінився так:
- купівля – 10,75 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 30 травня);
- продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).
В обміннику ситуація така:
- купівля – 11,04 гривні за злотий (+4 копійки);
- продаж – 11,13 гривні за злотий (-1 копійка).
За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих
- якщо покупка 100 злотих відбувається у банку, потрібно витратити орієнтовно – 1 140 гривень;
- при покупці 100 злотих в обміннику, необхідно мати орієнтовно – 1 113 гривень.
Скільки можна виручити при обміні 100 злотих
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна виручити орієнтовно – 1 075 гривень;
- за 100 злотих в обміннику можна отримати в середньому – 1 104 гривень.