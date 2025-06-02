Як змінився курс злотого після початку червня

Перед 1 червня відбулося невелике зростання злотого. Зараз ситуація стабілізувалась. Водночас подекуди відчутні зміни курсу злотого.

Як змінився офіційний курс злотого 2 червня

2 червня, офіційний курс злотого в Україні складає – 11,08 гривні (+3 копійки, порівняно з 30 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Курс в банках та обмінниках: долар впав в ціні

Як за вихідні змінився курс злотого у банках та обмінниках

Середній курс злотого у банках, як показують дані "Мінфіну", змінився так:

купівля – 10,75 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 30 травня);

продаж – 11,40 гривні за злотий (без змін).

В обміннику ситуація така:

купівля – 11,04 гривні за злотий (+4 копійки);

продаж – 11,13 гривні за злотий (-1 копійка).

За скільки сьогодні можна придбати 100 злотих

якщо покупка 100 злотих відбувається у банку, потрібно витратити орієнтовно – 1 140 гривень;

при покупці 100 злотих в обміннику, необхідно мати орієнтовно – 1 113 гривень.

Скільки можна виручити при обміні 100 злотих