Офіційний курс знову дорожчає: йдеться не тільки про долар

На сьогодні курс долара від НБУ суттєво не змінився. Ціна лише трішки опустилася порівняно з минулим днем. Однак євро зросло аж до понад 39 гривень.

Офіційний курс 16 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 16 листопада становив 36,26 гривні за долар. За минулу добу курс впав на 5 копійок. Це вперше таке зростання за останній період.

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Щодо євро, то офіційний курс злетів – до 39,39 гривні. За добу євро виріс аж на 46 копійок.

Яким буде офіційний курс долара та євро 17 листопада:

Долар – 36,24 гривні,

Євро – 39,3 гривні.

Що відбувається з курсом на готівковому ринку

Станом на ранок 16 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,4 гривні , а продаж – 37,85 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,43 гривні , а продаж – 37,79 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,65 гривні, а продаж – 37,78 гривні.

Що з готівковим доларом буде наступного тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що очікувати суттєвих змін наступного тижня не варто. Відтак діапазон поточних коливань на міжбанку не зміниться – 0,1 – 0,2 гривні, а різниця між курсами покупки та продажу залишатиметься мізерною – до 0,1 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Відповідно, курс на готівковому ринку буде на рівні 37–38 гривеь за долар та 39–41 гривні за євро. Спред, як і поточні коливання, не перевищать 0,5 гривень.

Крім того, експерт акцентує на тому, що чим ближче до закінчення року, тим більш актуальним для формування кон’юнктури ринку стане майбутній обсяг макрофінансової допомоги на 2024 рік. За різними оцінками Україні потрібні від 39 до 43 мільярдів доларів.