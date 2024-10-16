Затишшя у банках та ріст в обмінниках: скільки коштують валюти

09:53

Долар в банках при купівлі та продажу не змінився, як і на чорному ринку. Водночас євро дещо подешевшало. В обмінниках ситуація протилежна, адже американська валюта суттєво додала в ціні за останню добу в той час, як європейська валюта знову втратила вартість.