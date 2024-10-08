Як змінилися курси валют після падіння: вартість долара та євро в банках та обмінниках
Станом на ранок 8 жовтня у банках і на чорному ринку курс долара та євро після кількох днів падіння залишається стабільним. Втім, в обмінниках європейська валюта все ще втрачає свої позиції.
Курс валют у банках
Станом на ранок 8 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (+5 копійок проти 7 жовтня) та продаж – по 41,50 гривні (без змін).
Читайте також: Попит на валюту у вересні зріс: в НБУ пояснили причину
WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 45,25 гривні (+5 копійок), а продаж – по 45,85 гривні (без змін).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,40 гривні (-3 копійки), а продати – по 41,48 гривні (-2 копійки).
- Купівля євро по 45,65 гривні (-2 копійки), а продаж по 45,79 гривні (-6 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 40,83 гривні (без змін), а продають – по 41,48 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 45,19 гривні (без змін), а продають – по 45,87 гривні (-21 копійка).
Що буде із курсом долара цього тижня
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що на початку цього тижня очікується зниження вартості долара в готівковому сегменті через завершення періоду виплат зарплат і низькі курсові рівні на міжбанку.
Водночас значних виплат по ОВДП, які могли б суттєво вплинути на валютний ринок, не передбачається. Це дозволяє прогнозувати відносно стабільний курс у готівковому сегменті. За прогнозами, протягом тижня курс долара коливатиметься в межах 41,3 – 41,7 гривні за долар.