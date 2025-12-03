Долар піде вгору: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком
- Наприкінці року зростає попит на іноземну валюту, що може підштовхнути курс долара до 43 – 43,5 гривні за долар.
- Цей стрибок курсу пов'язаний з надходженням гривні перед святами та можливою конвертацією частини придбаного раніше долара в національну валюту.
В Україні традиційно зростає попит на іноземну валюту наприкінці року. Через це курс долара може суттєво підстрибнути у різдвяно-новорічний період.
Чому курс може підскочити?
Напередодні свят одні українці продають валюту, в той час, як інші – купують. Але останніх зазвичай значно більше, оскільки люди у цей період отримують надходження у гривні й прагнуть їх "перевести" у долари чи євро, розповів 24 Каналу експерт Олександр Паращій.
Така активність громадян може "підштовхнути" курс долара.
Відтак курс в районі 43 гривень за долар до кінця року виглядає досить імовірним.
Погоджується з думкою експерта і банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий. У коментарі для 24 Каналу він спрогнозував нову ціну долара напередодні свят. На його думку, у цей період слід очікувати девальвації гривні до діапазону 43 – 43,5 гривні за долар.
Банкір додав, що українці готуватимуться до свят, попри енергетичну та воєнну невизначеність. І на цю підготовку знадобиться гривня.
- Тому експерт припускає, що, ймовірно, частину доларів, які люди придбали торік, вони обміняють на національну валюту.
- Також наприкінці року на ринку очікується хвиля вільної гривні через щорічні премії, бонуси та інші виплати працівникам. Частково ці кошти потраплять на валютний ринок.
Усі ці процеси стимулюватимуть курс долара, але, на думку банкіра, 2025 рік завершиться на цілком прийнятному рівні.
Очікується, що офіційний курс долара, порівняно з початком року, зросте лише на 2,3 – 3,5%: з 42,02 гривні за долар і до максимум 43 – 43,5 гривні за долар,
– зауважив Лєсовий.
Важливо! Станом на ранок 3 грудня, купівля долара в банках коштувала в середньому 42,10 гривні, а продаж – по 42,55 гривні. Купівля євро відбувалася по 48,95 гривні, продаж – по 49,52 гривні, тобто майже без змін проти 2 грудня, пише "Мінфін". Водночас в обмінниках в обмінниках долар та євро показали суттєвий ріст ціни.
Які фактори тиснуть на валютний ринок зараз?
Як розповіла 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, на валютному ринку зростає тиск через активізацію корпоративних розрахунків – збільшуються імпортні платежі та виплати за зовнішніми зобов’язаннями, що підвищує попит на валюту. Одночасно нерівномірні надходження від експорту та коливання світових цін скорочують природну пропозицію валюти, а поведінка учасників ринку додає додаткову волатильність.
Крім того, тимчасові коливання ліквідності в банківській системі та зовнішні ризики можуть швидко посилити тиск на курс. Саме тому регулятор змушений втручатися, аби згладити коливання та підтримати стабільність.
Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин додав, що у прогнозах на 2026 рік уже закладено значно вищий курс. Уряд очікує 45,7 гривні за долар, а МВФ – 45,4 гривні, саме на ці показники орієнтуються при формуванні бюджетних надходжень.