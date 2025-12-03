Доллар пойдет вверх: сколько будет стоить валюта перед Новым годом
- В конце года растет спрос на иностранную валюту, что может подтолкнуть курс доллара до 43 – 43,5 гривны за доллар.
- Этот скачок курса связан с поступлением гривны перед праздниками и возможной конвертацией части приобретенного ранее доллара в национальную валюту.
В Украине традиционно растет спрос на иностранную валюту в конце года. Поэтому курс доллара может существенно подпрыгнуть в рождественско-новогодний период.
Почему курс может подскочить?
Накануне праздников одни украинцы продают валюту, в то время, как другие – покупают. Но последних обычно значительно больше, поскольку люди в этот период получают поступления в гривне и стремятся их "перевести" в доллары или евро, рассказал 24 Каналу эксперт Александр Паращий.
Такая активность граждан может "подтолкнуть" курс доллара.
Поэтому курс в районе 43 гривен за доллар до конца года выглядит весьма вероятным.
Соглашается с мнением эксперта и банкир Глобус Банка Тарас Лесовой. В комментарии для 24 Канала он спрогнозировал новую цену доллара накануне праздников. По его мнению, в этот период следует ожидать девальвации гривны до диапазона 43 – 43,5 гривны за доллар.
Банкир добавил, что Украину впереди ожидает цепочка праздников, к которым граждане будут готовиться, несмотря на энергетическую и военную неопределенность. И на эту подготовку понадобится гривна.
- Поэтому эксперт предполагает, что, вероятно, часть долларов, которые люди приобрели в прошлом году, они обменяют на национальную валюту.
- Также в конце года на рынке ожидается волна свободной гривны через ежегодные премии, бонусы и другие выплаты работникам. Частично эти средства попадут на валютный рынок.
Все эти процессы будут стимулировать курс доллара, но, по мнению банкира, 2025 год завершится на вполне приемлемом уровне.
Ожидается, что официальный курс доллара, по сравнению с началом года, вырастет лишь на 2,3 – 3,5%: с 42,02 гривны за доллар и до максимум 43 – 43,5 гривны за доллар,
– отметил Лесовой.
Важно! По состоянию на утро 3 декабря, покупка доллара в банках стоила в среднем 42,10 гривны, а продажа – по 42,55 гривны. Покупка евро происходила по 48,95 гривны, продажа – по 49,52 гривны, то есть почти без изменений против 2 декабря, пишет "Минфин". В то же время в обменниках в обменниках доллар и евро показали существенный рост цены.
Какие факторы давят на валютный рынок сейчас?
Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, на валютном рынке растет давление из-за активизации корпоративных расчетов – увеличиваются импортные платежи и выплаты по внешним обязательствам, что повышает спрос на валюту. Одновременно неравномерные поступления от экспорта и колебания мировых цен сокращают естественное предложение валюты, а поведение участников рынка добавляет дополнительную волатильность.
Кроме того, временные колебания ликвидности в банковской системе и внешние риски могут быстро усилить давление на курс. Именно поэтому регулятор вынужден вмешиваться, чтобы сгладить колебания и поддержать стабильность.
В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин добавил, что в прогнозах на 2026 год уже заложено значительно выше курс. Правительство ожидает 45,7 гривны за доллар, а МВФ – 45,4 гривны, именно на эти показатели ориентируются при формировании бюджетных поступлений.