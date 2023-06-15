Яких заходів вживатиме НБУ для забезпечення курсової стійкості

Нацбанк зазначив, що для збереження курсової стійкості та формування належних передумов для поступового пом’якшення валютних обмежень, планує й надалі підтримувати привабливість гривневих інструментів. Зокрема, залишатиме облікову ставку на рівні 25%.

Монетарні умови для курсової стійкості

В НБУ додали, що й надалі забезпечуватимуть необхідні монетарні умови для збереження курсової стійкості та сталого зниження інфляції.

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Збереження облікової ставки на поточному рівні підтримає позитивні ефекти від раніше запроваджених заходів та, відповідно, сприятиме подальшому зниженню ризиків для валютного ринку,

– вважають в НБУ.

Зауважте, що готівковий курс продовжує падати й стрімко прямує до позначки у 36,6 гривні за долар. Так сьогодні, 15 червня, найнижчий курс купівлі та продажу валюти пропонував чорний ринок: 36,66 та 37,21 гривні за долар відповідно.

Роль облікової ставки у забезпечення валютної стійкості

Під час пресбрифінгу регулятор зауважив, що облікова ставка і надалі відіграє важливу допоміжну роль у забезпеченні стійкості валютного ринку та захисті міжнародних резервів. Також утримання облікової ставки на рівні 25% ставки сприяло зростанню привабливості гривневих інструментів.

Варто зауважити, що наразі валютні резерви складають понад 37 мільярдів доларів й зросли у травні на 4%. Раніше в НБУ зазначили, що вони збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти регулятором та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Зверніть увагу! В НБУ зауважили, що готові розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж планували, якщо зростання реальної дохідності гривневих інструментів і зниження ризиків для курсової стійкості й надалі відбуватимуться швидше, ніж очікувалося. Перепоною для швидшого переходу до циклу зниження облікової ставки можуть бути нові виклики для курсової стійкості та сталого зниження інфляції внаслідок російського вторгнення.