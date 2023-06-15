Какие меры предпримет НБУ для обеспечения курсовой устойчивости

Нацбанк отметил, что для сохранения курсовой устойчивости и формирования надлежащих предпосылок для постепенного смягчения валютных ограничений, планирует и дальше поддерживать привлекательность гривневых инструментов. В частности, будет оставлять учетную ставку на уровне 25%.

Монетарные условия для курсовой стойкости

В НБУ добавили, что и дальше будут обеспечивать необходимые монетарные условия для сохранения курсовой устойчивости и устойчивого снижения инфляции.

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Сохранение учетной ставки на текущем уровне поддержит положительные эффекты от ранее введенных мер и, соответственно, будет способствовать дальнейшему снижению рисков для валютного рынка,

– считают в НБУ.

Отметьте, что наличный курс продолжает падать и стремительно следует к отметке в 36,6 гривны за доллар. Так, сегодня, 15 июня, самый низкий курс покупки и продажи валюты предлагал черный рынок: 36,66 и 37,21 гривны за доллар соответственно.

Роль учетной ставки в обеспечении валютной стойкости

Во время пресс-брифинга регулятор отметил, что учетная ставка продолжает играть важную вспомогательную роль в обеспечении устойчивости валютного рынка и защите международных резервов. Также удержание учетной ставки на уровне 25% ставки способствовало росту привлекательности гривневых инструментов.

Следует отметить, что в настоящее время валютные резервы составляют более 37 миллиардов долларов и выросли в мае на 4%. Раньше в НБУ отметили, что они увеличились благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты регулятором и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Обратите внимание! В НБУ отметили, что готовы начать цикл снижения учетной ставки раньше, чем планировали, если рост реальной доходности гривневых инструментов и снижение рисков для курсовой устойчивости и дальше будут происходить быстрее, чем ожидалось. Преградой для более быстрого перехода к циклу снижения учетной ставки могут быть новые вызовы для курсовой устойчивости и устойчивого снижения инфляции в результате российского вторжения.