5 – 8 пасажирів на одне місце: чому неможливо купити квиток на Укрзалізниці
- На одне місце в поїздах Укрзалізниці зараз претендує 5 – 8 пасажирів.
- Основні причини нестачі вагонів: застарілий рухомий склад, пошкодження через обстріли та закінчення терміну експлуатації.
Триває піковий сезон. Згідно зі статистикою Укрзалізниці, на одне місце зараз припада 5 – 8 пасажирів, залежно від напряму.
Чому в Укрзалізниці не вистачає місць?
За звітний тиждень було перевезено 637 800 пасажирів залізницею, це приблизно стільки ж, скільки людей проживає у Кривому Розі зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Місць для пасажирів недостатньо. Основною причиною виникення такої ситуації є скорочення парку вагонів. Річ у тім, що його просто не встигають поповнити.
Чому в Укрзалізниці стало менше вагонів;
- застаріває рухомий склад;
- вагони руйнуються через ворожі обстріли;
- закінчується термін експлуатації вагонів (після цього їх потрібно ремонтувати, а це доволі дорого).
Скільки людей їздить через Укрзалізницю / Фото Укрзалізниця
Завдяки оптимізації використання наявного рухомого складу, нам вдається збільшувати кількість перевезених пасажирів одним вагоном порівняно з минулим роком,
– зазначає Укрзалізниця.
Як зазначає компанія, розв'язати ситуацію з дефіцитом можливо. Для цього потрібно збільшити кількість місць, завдяки додатковому фінансуванню з місцевих та державного бюджетів, аби:
- модернізувати застарілий рухомий склад;
- здійснити капітальний ремонт парку;
- закупити нові вагони;
- закупити поїзди Інтерсіті+.