Триває піковий сезон. Згідно зі статистикою Укрзалізниці, на одне місце зараз припада 5 – 8 пасажирів, залежно від напряму.

Чому в Укрзалізниці не вистачає місць?

За звітний тиждень було перевезено 637 800 пасажирів залізницею, це приблизно стільки ж, скільки людей проживає у Кривому Розі зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Місць для пасажирів недостатньо. Основною причиною виникення такої ситуації є скорочення парку вагонів. Річ у тім, що його просто не встигають поповнити.

Чому в Укрзалізниці стало менше вагонів;

застаріває рухомий склад;

вагони руйнуються через ворожі обстріли;

закінчується термін експлуатації вагонів (після цього їх потрібно ремонтувати, а це доволі дорого).



Скільки людей їздить через Укрзалізницю / Фото Укрзалізниця

Завдяки оптимізації використання наявного рухомого складу, нам вдається збільшувати кількість перевезених пасажирів одним вагоном порівняно з минулим роком,

– зазначає Укрзалізниця.

Як зазначає компанія, розв'язати ситуацію з дефіцитом можливо. Для цього потрібно збільшити кількість місць, завдяки додатковому фінансуванню з місцевих та державного бюджетів, аби: