Продолжается пиковый сезон. Согласно статистике Укрзализныци, на одно место сейчас приходится 5 – 8 пассажиров, в зависимости от направления.

Почему в Укрзализныце не хватает мест?

За отчетную неделю было перевезено 637 800 пассажиров по железной дороге, это примерно столько же, сколько людей проживает в Кривом Роге сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Читайте также Решение принято: ВАКС отказался отстранить главу АМКУ

Мест для пассажиров недостаточно. Основной причиной возникновения такой ситуации является – сокращение парка вагонов. Дело в том, что его просто не успевают пополнить.

Почему в Укрзализныце стало меньше вагонов;

устаревает подвижной состав;

вагоны разрушаются из-за вражеских обстрелов;

заканчивается срок эксплуатации вагонов (после этого их нужно ремонтировать, а это довольно дорого).



Сколько людей ездит через Укрзализныцю / Фото Укрзализныця

Благодаря оптимизации использования имеющегося подвижного состава, нам удается увеличивать количество перевезенных пассажиров одним вагоном по сравнению с прошлым годом,

– отмечает Укрзализныця.

Как отмечает компания, решить ситуацию с дефицитом возможно. Для этого нужно увеличить количество мест, благодаря дополнительному финансированию из местных и государственного бюджетов, чтобы: