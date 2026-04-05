Квітнева індексація не для всіх: кому перерахували виплати у квітні

У квітні частині українців перерахували пенсійні виплати, однак підвищення торкнулося не всіх. Додаткову індексацію застосували лише за певних умов. Кого саме це стосується, читайте далі.

Кому додатково перерахували пенсії у квітні?

Після березневої індексації пенсій в Україні, яка підвищила виплати для більшості пенсіонерів на 12,1%, у квітні відбувся ще один етап перегляду. Водночас це підвищення не було масовим й торкнулося лише тих, хто відповідає визначеним умовам, пише ПФУ.

Підвищення стало реальним для працюючих пенсіонерів, для яких Пенсійний фонд провів перерахунок з урахуванням набутого страхового стажу. Такий перегляд здійснюється, якщо після попереднього перерахунку людина накопичила не менше 24 місяців стажу або якщо минуло два роки з моменту призначення чи останнього оновлення пенсії.

Зауважте! У цих випадках виплати коригуються автоматично.

Однак варто також враховувати, що квітневий перерахунок не поширюється на всі категорії. Без змін залишилися пенсіонери, у яких після попереднього перегляду не минуло двох років, а також отримувачі спеціальних пенсій, як от військові, держслужбовці, судді та прокурори.

Чи дійсно підвищення буде відчутним?

Однак навіть за наявності підстав підвищення може бути обмеженим. На практиці під час перерахунку частіше враховується саме додатковий стаж, тоді як нові показники заробітної плати застосовуються не завжди. Через це фактичне зростання пенсії може виявитися меншим, ніж очікується.

Крім того, важливим є фактор часу. Якщо право на перерахунок виникло вже після 1 березня, автоматичний перегляд можуть відкласти до наступного року. У такому разі, щоб не втрачати частину виплат, доцільно самостійно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою.

