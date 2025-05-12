У Європі немає його родовищ, тому купує у нас: яким рідкісним мінералом володіє Україна

Україна багата на різні природні копалини. Серед них є рідкісні гірські породи, яких майже немає в Європі. Зокрема, це лабрадорит.

Українські лабрадорити з іризацією різноманітної гами – це окрема дивина, каже доктор геологічних наук, завідувачка відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова в інтерв'ю РБК, передає 24 Канал.

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Рідкісна порода України

За словами Ремезової, ці породи зустрічаються рідко. Вони хіба що також наявні в Скандинавії. Загалом у Європі немає родовищ лабрадоритів, тому вона купує їх в України.

Довідка: Лабрадорити – це магматичні гірські породи, основним мінералом яких є лабрадор – різновид плагіоклазу (групи польових шпатів). Мають сірий, темно-сірий, чорнуватий кольори, зернисту структуру. Деякі зразки мають характерне іридисцентне (грайливе, райдужне) сяйво, що називається лабрадоресценція.

В Україні лабрадорити широко розповсюджені в Кіровоградській, Житомирській та інших областях Українського щита (охоплює значну частину центральної та північної України). Це одне з джерел високоякісного декоративного каменю.

До слова, в Україні рідкісноземельні метали сконцентровані переважно в Приазов'ї, а також на півночі та в центрі країни, зокрема в Житомирській та Черкаській областях.