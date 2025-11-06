Лічильник день – ніч: яка ціна на світло і скільки коштує його встановити

В Україні від 1червня 2024 року діє фіксована ціна на електроенергію для всіх побутових споживачів. Однак за допомогою двозонного лічильника українці можуть зекономити на світлі.

Яка ціна за світло?

Зараз українці платять за електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину, передає 24 Канал з посиланням на YASNO.

Однак двозонний лічильник дозволить платити за світло, спожите вночі, лише 50% від тарифу.

Річ у тім, що звичайний лічильник усю спожиту електроенергію зводить в один баланс. Зрозуміти, який обсяг був використаний вдень, а який вночі, неможливо. Щоб розподілити це споживання і платити за нього окремо, необхідний двозонний лічильник.

Діє нічний тариф на електроенергію у визначені години – з 23:00 вечора до 7:00 ранку. Таким чином, ціна на світло для власників цього приладу обліку буде наступною:

з 7 до 23 години – 4,32 гривн і за кіловат-годину;

і за кіловат-годину; з 23 до 7 години – 2,16 гривні за кіловат-годину.

За підрахунками ДТЕК Київські електромережі, економія на рахунку за електроенергію з використанням лічильника день – ніч становить:

при загальному місячному споживанні 200 кіловат-годин – 79 гривень;

при споживанні 500 кіловат-годин – 198 гривень;

при споживанні 800 кіловат-годин – 317 гривень.

Зауважте! Якщо планувати можливу роботу енергомісткої техніки на ніч, вночі, економія буде ще більшою.

Кому вигідний лічильник день – ніч?

Витрати на встановлення двозонного лічильника окупляться не одразу. Однак зрештою можна значно зекономити, якщо домогосподарство споживає багато електроенергії.

Такий прилад обліку особливо вигідний:

Якщо людина частково або повністю обігріває будинок чи квартиру електрикою.

У будинку встановлене електричне обладнання – тепловий насос, електричний котел, кондиціонер тощо.

Для нагріву води використовується електричний бойлер.

Людина споживає близько 30-50% електроенергії в нічний час

Скільки коштує встановлення лічильника?

Щоб економити на платіжках за світло та встановити лічильник день – ніч, необхідно звернутися до своєї енергопостачальної компанії у регіоні та залишити відповідну заявку. Вона обере час робіт та назначить дату їх виконання.

Там же можна дізнатися вартість робіт зі встановлення двофазного лічильника. Наприклад. у ДТЕК Київські електромережі ця послуга коштує 4 000 гривень .

. При цьому послуга комплексна і включає безпосередньо сам лічильник, демонтаж старого приладу, встановлення нового, опломбування та програмування для роботи в режимі день – ніч.

Варто знати! Лічильник також можна придбати самостійно. Однак після купівлі доведеться ставити спеціальну пломбу "вхідний контроль" на корпус. Ця процедура проводиться у спеціальній лабораторії постачальника електроенергії.

Що ще треба знати про лічильник день – ніч?