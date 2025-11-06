Счетчик день –ночь: какая цена на свет и сколько стоит его установить
- Двухзонный счетчик позволяет платить за электроэнергию ночью только 50% от обычного тарифа.
- Экономия на счете за электроэнергию со счетчиком день – ночь зависит от общего потребления и составляет от 79 до 317 гривен в месяц.
В Украине с 1 июня 2024 года действует фиксированная цена на электроэнергию для всех бытовых потребителей. Однако с помощью двухзонного счетчика украинцы могут сэкономить на свете.
Какая цена за свет?
Сейчас украинцы платят за электроэнергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт-час, передает 24 Канал со ссылкой на YASNO.
Однако двухзонный счетчик позволит платить за свет, потребленный ночью, только 50% от тарифа.
Дело в том, что обычный счетчик всю потребленную электроэнергию сводит в один баланс. Понять, какой объем был использован днем, а какой ночью, невозможно. Чтобы распределить это потребление и платить за него отдельно, необходим двухзонный счетчик.
Действует ночной тариф на электроэнергию в определенные часы – с 23:00 вечера до 7:00 утра. Таким образом, цена на свет для владельцев этого прибора учета будет следующей:
- с 7 до 23 часов – 4,32 гривныи за киловатт-час;
- с 23 до 7 часов – 2,16 гривны за киловатт-час.
По подсчетам ДТЭК Киевские электросети, экономия на счете за электроэнергию с использованием счетчика день – ночь составляет:
- при общем месячном потреблении 200 киловатт-часов – 79 гривен;
- при потреблении 500 киловатт-часов – 198 гривен;
- при потреблении 800 киловатт-часов – 317 гривен.
Обратите внимание! Если планировать возможную работу энергоемкой техники на ночь, ночью, экономия будет еще больше.
Кому выгоден счетчик день – ночь?
Расходы на установку двухзонного счетчика окупятся не сразу. Однако в конце концов можно значительно сэкономить, если домохозяйство потребляет много электроэнергии.
Такой прибор учета особенно выгоден:
- Если человек частично или полностью обогревает дом или квартиру электричеством.
- В доме установлено электрическое оборудование – тепловой насос, электрический котел, кондиционер и тому подобное.
- Для нагрева воды используется электрический бойлер.
- Человек потребляет около 30-50% электроэнергии в ночное время
Сколько стоит установка счетчика?
Чтобы экономить на платежках за свет и установить счетчик день – ночь, необходимо обратиться к своей энергоснабжающей компании в регионе и оставить соответствующую заявку. Она выберет время работ и назначит дату их выполнения.
- Там же можно узнать стоимость работ по установке двухфазного счетчика. Например. в ДТЭК Киевские электросети эта услуга стоит 4 000 гривен.
- При этом услуга комплексная и включает непосредственно сам счетчик, демонтаж старого прибора, установка нового, опломбирование и программирование для работы в режиме день – ночь.
Стоит знать! Счетчик также можно приобрести самостоятельно. Однако после покупки придется ставить специальную пломбу "входной контроль" на корпус. Эта процедура проводится в специальной лаборатории поставщика электроэнергии.
Что еще нужно знать о счетчике день – ночь?
Самыми распространенными среди двухзонных счетчиков электроэнергии в Украине остаются GAMA, NIK и MTX. Эти устройства автоматически меняют показания на экране каждые 10 секунд, последовательно отображая различные данные.
Во время передачи показаний важно обращать внимание на индексы, ведь именно они указывают, где отражено дневное, а где ночное потребление электроэнергии. Для каждой модели эти обозначения могут отличаться, поэтому перед снятием данных стоит ознакомиться с инструкцией именно вашего счетчика.