Залишився 1 день: що обовʼязково треба зробити до 5 березня, аби не отримати високі комунальні
4 березня 2024, 15:23Читать новость на русском
В Україні дуже важливо вчасно передавати показники лічильників комунальних послуг, аби отримувати правильні суми в платіжках. Зокрема це стосується пристроїв облікування спожитого газу.
Коли передавати показники лічильника газу
Показники лічильників газу потрібно передавати щомісяця з 1 по 5 число. Тож показники за лютий необхідно подати до завтра.
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Зробити це можна на сайті вашого постачальника газу. Проте близько 98% українців користуються послугами "Нафтогазу", тож для них є такі способи:
- без реєстрації за спрощеною процедурою на сайті Gas.ua;
- в особистому кабінеті на вебсторінці "Нафтогазу";
- за допомогою чатів GASUA у Viber, Telegram або Facebook;
- SMS-повідомленням на номер 4647.
Також можна зателефонувати на номери:
- +38 066 300 28 88;
- +38 098 300 28 88;
- +38 093 300 28 88.
Тарифи на газ
Тарифи у різних ГРМ відрізняються між собою. Наприклад користувачі "Нафтогазу" платять 7,96 гривні за кубометр (з ПДВ). У інших постачальників вартість наступна: