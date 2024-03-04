Коли передавати показники лічильника газу

Показники лічильників газу потрібно передавати щомісяця з 1 по 5 число. Тож показники за лютий необхідно подати до завтра.

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Зробити це можна на сайті вашого постачальника газу. Проте близько 98% українців користуються послугами "Нафтогазу", тож для них є такі способи:

без реєстрації за спрощеною процедурою на сайті Gas.ua;

в особистому кабінеті на вебсторінці "Нафтогазу";

за допомогою чатів GASUA у Viber, Telegram або Facebook;

SMS-повідомленням на номер 4647.

Також можна зателефонувати на номери:

+38 066 300 28 88;

+38 098 300 28 88;

+38 093 300 28 88.

Тарифи на газ

Тарифи у різних ГРМ відрізняються між собою. Наприклад користувачі "Нафтогазу" платять 7,96 гривні за кубометр (з ПДВ). У інших постачальників вартість наступна: