Когда передавать показания счетчика газа

Показатели счетчиков газа нужно передавать ежемесячно с 1 по 5 число. Поэтому показатели за февраль необходимо подать до завтра.

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Сделать это можно на сайте вашего поставщика газа. Однако около 98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза", поэтому для них есть такие способы:

  • без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;
  • в личном кабинете на веб-странице "Нафтогаза";
  • с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;
  • SMS-сообщением на номер 4647.

Также можно позвонить на номера:

  • +38 066 300 28 88;
  • +38 098 300 28 88;
  • +38 093 300 28 88.

Тарифы на газ

Тарифы у разных ГРС отличаются между собой. Например, пользователи "Нафтогаза" платят 7,96 гривны за кубометр (с НДС). У других поставщиков стоимость следующая: