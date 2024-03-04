Когда передавать показания счетчика газа
Показатели счетчиков газа нужно передавать ежемесячно с 1 по 5 число. Поэтому показатели за февраль необходимо подать до завтра.
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Сделать это можно на сайте вашего поставщика газа. Однако около 98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза", поэтому для них есть такие способы:
- без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;
- в личном кабинете на веб-странице "Нафтогаза";
- с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;
- SMS-сообщением на номер 4647.
Также можно позвонить на номера:
- +38 066 300 28 88;
- +38 098 300 28 88;
- +38 093 300 28 88.
Тарифы на газ
Тарифы у разных ГРС отличаются между собой. Например, пользователи "Нафтогаза" платят 7,96 гривны за кубометр (с НДС). У других поставщиков стоимость следующая: