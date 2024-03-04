Когда передавать показания счетчика газа

Показатели счетчиков газа нужно передавать ежемесячно с 1 по 5 число. Поэтому показатели за февраль необходимо подать до завтра.

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Сделать это можно на сайте вашего поставщика газа. Однако около 98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза", поэтому для них есть такие способы:

без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;

в личном кабинете на веб-странице "Нафтогаза";

с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;

SMS-сообщением на номер 4647.

Также можно позвонить на номера:

+38 066 300 28 88;

+38 098 300 28 88;

+38 093 300 28 88.

Тарифы на газ

Тарифы у разных ГРС отличаются между собой. Например, пользователи "Нафтогаза" платят 7,96 гривны за кубометр (с НДС). У других поставщиков стоимость следующая: