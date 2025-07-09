Старий лічильник – зайві витрати: що чекає тих, хто не замінить прилад обліку води

Українці за законом зобов'язані періодично повіряти лічильники води. Однак заміна приладів обліку теж необхідна, адже без цього доведеться щомісяця переплачувати за послуги.

Коли перевіряють лічильники води

У 2025 році в Україні змінилися терміни перевірки лічильників води. Тепер прилади обліку перевіряють раз на три місяці, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Ці правила розповсюджуються на всіх мешканців багатоквартирних будинків.

Власники квартир зобов'язані надати доступ до приладів обліку комунальним службам.

Про майбутню перевірку мешканців мають повідомляти рекомендованим листом, SMS-повідомленням або в інший спосіб, який підтверджує отримання повідомлення.

Якщо споживач не може бути присутнім у визначений час, то повинен повідомити комунальну службу та узгодити нову дату перевірки протягом 3 днів з часу отримання повідомлення.

Важливо! Якщо людина відмовиться від повірки лічильника води, то на неї можуть чекати штрафи. До того ж за комунальні послуги доведеться платити більше.

Коли потрібно міняти лічильник води

Після закінчення експлуатаційного терміну лічильника води його необхідно замінити. Як правило, цей термін становить 10-12 років, після чого настає механічний знос, і прилад може працювати неточно. Втім лише повірка може показати, чи потрібна заміна лічильника.

Фахівці радять обов'язково проводити заміну лічильника у таких випадках:

старий прилад має розбите скло, деформований корпус та інші зовнішні пошкодження;

у лічильнику припинила обертатися крильчатка, або її обертання нерівномірне;

у приладі з’явилася вода або запотівання під склом.

Якщо зіпсований лічильник води не замінити, він не пройде наступну повірку.

Лічильник, що не пройшов повірку, можуть зняти з абонентського обліку.

Це означає, що постачальник більше не буде враховувати його показання для розрахунку спожитої води.

Нарахування будуть здійснюватися за нормативами, а не фактичними показниками, що може призвести до збільшення суми оплати за воду. у кілька разів.

Варто знати! Хоча процес встановлення нового лічильника доволі простий, фахівці не радять не виконувати заміну самостійно. Адже в будь-якому разі доведеться звертатися у відповідні служби за його введенням в експлуатацію. Можуть виникнути проблеми через неправильне встановлення приладу.