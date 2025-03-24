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Економіка Тарифи В Україні вводять "серйозні" правила перевірки лічильників: чим це загрожує споживачам
24 березня, 19:20
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В Україні вводять "серйозні" правила перевірки лічильників: чим це загрожує споживачам

Катерина Добровольська
Основні тези
  • З 2025 року в Україні вводяться нові правила перевірки лічильників, які вимагатимуть перевірку водяних лічильників раз на три місяці.
  • У разі ненадання доступу до лічильників власникам загрожують адміністративні штрафи, а обсяг води буде нараховуватися за загальними нормами, що збільшить вартість комунальних послуг.

З 2025 року в Україні діятимуть нові правила перевірки лічильників. У зв'язку з цим мешканці багатоквартирних будинків повинні надати комунальним службам доступ до приладів обліку.

Як часто перевірятимуть лічильники у 2025 році

Нові правила стосуються всіх багатоквартирних будинків в Україні. Зокрема, відтепер лічильники води перевірятимуть раз на три місяці, що значно частіше, ніж це було раніше, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії"

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Як зауважується, повідомлення про перевірку будуть надсилати заздалегідь різними способами, зокрема:

  • особистим повідомленням з підписом отримувача;
  • рекомендованим листом;
  • SMS або іншим методом, що підтверджує отримання.

 У разі, якщо власник житла не надасть доступ комунальникам до приладів обліку, йому можуть бути застосовані адміністративні штрафи.

Що буде, якщо не проводити повірку лічильника

У такому випадку обсяг спожитої води буде нараховуватися за загальними нормами, а не за показниками лічильника. Своєю чергою, це призведе до вищих платежів за воду та збільшить вартість комунальних послуг.