Чому українцям доведеться заплатити за газ сотні тисяч
Під час повірки лічильників було виявлено багато порушень правил експлуатації, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".
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Зверніть увагу! Частота проведення повірок лічильника газу залежить від його типу.
Переважно штрафи отримують споживачі, які:
- здійснили самовільне підключення газу;
- втручались у роботу газового лічильника.
Що вважається самовільним підключенням газу:
- проведення додаткової труби в обхід лічильника;
- незаконне підключення, що здійснено після того, як споживача відключили за борги.
Які штрафи можуть отримати споживачі
Втручання у роботу газового лічильника, зокрема, пошкодження цілісності пломби матиме для споживача наслідки у вигляді великого штрафу. Його сума визначається з урахуванням завданих збитків.
За несанкціоноване втручання в газопровід, споживач може отримати штраф у розмірі кількох сотень тисяч гривень. Кінцева сума визначається індивідуально, зважаючи на такі фактори:
- збитки, які були завдані компанії;
- неоплачений газ.
Зауважте! Цей штраф доведеться сплатити і якщо люди, які нещодавно придбали житло, не знали про наявність несанкціонованої газової труби.