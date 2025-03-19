Як швидко має відбуватися повірка

Періодичність проведення повірки лічильника залежить від типу пристрою, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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На періодичність впливає клас точності лічильника:

лічильник класу точності 1 – кожні 2 роки;

класу точності 1,5 – кожні 8 років.

Зверніть увагу! Компанія може відмовитись приймати покази лічильника, якщо повірка не була проведена своєчасно.

Чи може відбуватися повірка позачергово

У деяких випадках повірка лічильника відбувається позачергово:

якщо є сумніви у тому, що подані покази правильні;

лічильник довго не використовувався;

повірочне тавро пошкоджене.

Хто може не здійснювати повірку лічильника: