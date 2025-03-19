Як швидко має відбуватися повірка
Періодичність проведення повірки лічильника залежить від типу пристрою, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".
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На періодичність впливає клас точності лічильника:
- лічильник класу точності 1 – кожні 2 роки;
- класу точності 1,5 – кожні 8 років.
Зверніть увагу! Компанія може відмовитись приймати покази лічильника, якщо повірка не була проведена своєчасно.
Чи може відбуватися повірка позачергово
У деяких випадках повірка лічильника відбувається позачергово:
- якщо є сумніви у тому, що подані покази правильні;
- лічильник довго не використовувався;
- повірочне тавро пошкоджене.
Хто може не здійснювати повірку лічильника:
- жителі ТОТ (ці громадяни мають здійснити повірку лічильників протягом трьох місяців після завершення воєнного стану);
- жителі населених пунктів, що визначені як зона активних бойових дій (на перевірку лічильників їм буде надано 6 місяців після закінчення воєнного стану).