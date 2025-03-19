Как быстро должна происходить поверка

Периодичность проведения поверки счетчика зависит от типа устройства, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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На периодичность влияет класс точности счетчика:

  • счетчик класса точности 1 – каждые 2 года;
  • класса точности 1,5 – каждые 8 лет.

Обратите внимание! Компания может отказаться принимать показания счетчика, если поверка не была проведена своевременно.

Может ли происходить поверка вне очереди

В некоторых случаях поверка счетчика происходит вне очереди:

  • если есть сомнения в том, что поданные показания правильные;
  • счетчик долго не использовался;
  • поверочное клеймо повреждено.

Кто может не осуществлять поверку счетчика:

  • жители ВОТ (эти граждане должны осуществить поверку счетчиков в течение трех месяцев после завершения военного положения);
  • жители населенных пунктов, определенных как зона активных боевых действий (на поверку счетчиков им будет предоставлено 6 месяцев после окончания военного положения).