Как быстро должна происходить поверка

Периодичность проведения поверки счетчика зависит от типа устройства, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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На периодичность влияет класс точности счетчика:

счетчик класса точности 1 – каждые 2 года;

класса точности 1,5 – каждые 8 лет.

Обратите внимание! Компания может отказаться принимать показания счетчика, если поверка не была проведена своевременно.

Может ли происходить поверка вне очереди

В некоторых случаях поверка счетчика происходит вне очереди:

если есть сомнения в том, что поданные показания правильные;

счетчик долго не использовался;

поверочное клеймо повреждено.

Кто может не осуществлять поверку счетчика: