Как быстро должна происходить поверка
Периодичность проведения поверки счетчика зависит от типа устройства, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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На периодичность влияет класс точности счетчика:
- счетчик класса точности 1 – каждые 2 года;
- класса точности 1,5 – каждые 8 лет.
Обратите внимание! Компания может отказаться принимать показания счетчика, если поверка не была проведена своевременно.
Может ли происходить поверка вне очереди
В некоторых случаях поверка счетчика происходит вне очереди:
- если есть сомнения в том, что поданные показания правильные;
- счетчик долго не использовался;
- поверочное клеймо повреждено.
Кто может не осуществлять поверку счетчика:
- жители ВОТ (эти граждане должны осуществить поверку счетчиков в течение трех месяцев после завершения военного положения);
- жители населенных пунктов, определенных как зона активных боевых действий (на поверку счетчиков им будет предоставлено 6 месяцев после окончания военного положения).