Чи може вагітна жінка відкрити лікарняний в Україні, перебуваючи за кордоном

Багато українок виїхали й продовжують виїжджати за кордон через війну. Втім, у деяких випадках вони все одно можуть звернутися за лікарняним до свого лікаря, який знаходиться в Україні.

Як вагітна жінка може відкрити лікарняний?

Лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами в Україні відкривають на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність жінки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Однак під час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після нього діють особливі умови для формування медичних висновків.

Лікар, який супроводжує вагітність в амбулаторних умовах, має право надавати лікарняні без особистого прийому.

Провести опитування, проконсультувати, поставити кілька запитань вагітній він може дистанційно – за допомогою комп'ютера, планшета, телефона, інших електронних засобів спілкування.

Важливо! Разом з тим лікар зобов'язаний зробити запис про такий дистанційний прийом у Реєстрі медичних записів, записів про направлення й рецептів в електронній системі охорони здоров’я.

Чи може лікар відкрити лікарняний дистанційно?

Наказ Міністерства охорони здоров’я № 1066 від 01.06.2021 передбачає, що вагітна українка, яка перебуває за кордоном, може відкрити лікарняний у лікаря, з яким вона уклала декларацію.

Таким чином, лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами лікар в Україні може сформувати на підставі дистанційного звернення пацієнтки з-за кордону.

Медичний висновок оформлюється на основі записів, внесених лікарем після спілкування онлайн.

Разом з тим можуть знадобитися перекладені на українську мову та засвідчені в установленому законодавством порядку копії медичних документів, які підтверджують тимчасову непрацездатність жінки.

Варто знати! При цьому допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами надають лише у тому випадку, якщо жінка звернулася за її призначенням не пізніше ніж через 6 календарних місяців з дня закінчення декретної відпустки.