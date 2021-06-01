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22 липня, 18:54
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Чи може вагітна жінка відкрити лікарняний в Україні, перебуваючи за кордоном

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Вагітні українки за кордоном можуть отримати лікарняний від лікаря в Україні через дистанційне звернення, якщо мають з ним декларацію.

  • Для отримання лікарняного вагітним жінкам можуть знадобитися медичні документи, перекладені українською, що підтверджують тимчасову непрацездатність.

     

Багато українок виїхали й продовжують виїжджати за кордон через війну. Втім, у деяких випадках вони все одно можуть звернутися за лікарняним до свого лікаря, який знаходиться в Україні.

Як вагітна жінка може відкрити лікарняний? 

Лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами в Україні відкривають на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність жінки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ

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Однак під час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після нього діють особливі умови для формування медичних висновків. 

  • Лікар, який супроводжує вагітність в амбулаторних умовах, має право надавати лікарняні без особистого прийому.
  • Провести опитування, проконсультувати, поставити кілька запитань вагітній він може дистанційно – за допомогою комп'ютера, планшета, телефона, інших електронних засобів спілкування. 

Важливо! Разом з тим лікар зобов'язаний зробити запис про такий дистанційний прийом у Реєстрі медичних записів, записів про направлення й рецептів в електронній системі охорони здоров’я. 

Чи може лікар відкрити лікарняний дистанційно? 

Наказ Міністерства охорони здоров’я № 1066 від 01.06.2021 передбачає, що вагітна українка, яка перебуває за кордоном, може відкрити лікарняний у лікаря, з яким вона уклала декларацію. 

  • Таким чином, лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами лікар в Україні може сформувати на підставі дистанційного звернення пацієнтки з-за кордону.
  • Медичний висновок оформлюється на основі записів, внесених лікарем після спілкування онлайн.
  • Разом з тим можуть знадобитися перекладені на українську мову та засвідчені в установленому законодавством порядку копії медичних документів, які підтверджують тимчасову непрацездатність жінки. 

Варто знати! При цьому допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами надають лише у тому випадку, якщо жінка звернулася за її призначенням не пізніше ніж через 6 календарних місяців з дня закінчення декретної відпустки. 