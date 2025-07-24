На закон про НАБУ і САП відреагував Європейський банк: що буде з допомогою Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку висловився щодо закону, який позбавляє незалежності НАБУ та САП. Установа фінансує проєкти в Україні.

Як Європейський банк відповів на закон про НАБУ і САП

Днями Зеленський підпсиав закон про НАБУ і САП, чим викликав обурення громадськості та деяких європейський партнерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄБРР.

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ЄБРР поділяє занекоєння, висловлене ЄС, послами G7 та міжнародними партнерами щодо НАБУ та САП в Україні. Незалежність суб'єктів антикорупції є ключовою опорою верховенства права,

– повідомили у ЄББ.

У банку також пообіцяли продовжувати співпрацю з українською владою з цього питання.

Важливо! ЄБРР надає Україні фінансову та технічну підтримку для економічного розвитку та реформ.

Що очікує на Україну через законопроєкт щодо НАБУ та САП?

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередила Україну щодо того, що атака на НАБУ та САП негативно вплине на допомогу Україні. Подібна інформація є у листі на ім'я заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої.

Лист датований 22 липня. У ньому керівниця Антикорупційного відділу ОЕСР Джулія Фромгольц висловила "глибоку стурбованість щодо останніх подій". Йдеться про прийняття законопроєкту № 12414 про ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Фромгольц повідомила, що закон суттєво підриває незалежність спеціалізованих антикорупційних органів України. Ба більше, очільниця Антикорупційного відділу ОЕСР заявила, що подібні зміни можуть бути розцінені як послаблення дотримання Україною своїх зобов'язань.

Джулія Фромгольц додала, що цей закон у майбутньому ставить під загрозу приєднання України до ОЕСР. Зокрема вона закликала Київ та Володимира Зеленського ветувати цей законопроєкт.