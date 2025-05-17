Блокування карти: як не потрапити в немилість банку

У більшості комерційних банках України діють карткові обмеження, які запровадженні для запобігання зловживання. Таким чином, з 1 червня почнуть діяти нові правила щодо карткових переказів.

Як уникнути блокування карти

Банкірка Марина Павленко пояснює, що наразі більшість банків застосовує обмежувальні заходи у разі нетипової активності на картковому рахунку або перевищення ліміту на перекази. У першу чергу банк може заблокувати рахунок, який вважає підозрілим, передає 24 Канал.

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Відтак, вже влітку ліміт для клієнтів середнього та низького ризику знизиться зі 150 тисяч гривень на місяць до 100 тисяч гривень на місяць.

А для високоризикових клієнтів він залишиться на рівні 50 тисяч гривень на місяць.

Втім якщо клієнту вже прийшло повідомлення про блокування картки, то варто не зволікати й негайно звертатися до банку.

Марина Павленко Провідна експертка з фінансового моніторингу Глобус Банку Після звернення банк може попросити клієнта надати документи, що підтверджують доходи, або пояснення щодо активності за карткою. Важливо, щоб клієнт із розумінням поставився до такої вимоги. У більшості випадків після надання пояснень і документів клієнтові відновлюють доступ до рахунку.

Водночас якщо інформації буде недостатньо або ж вона не пояснює суть операцій, то клієнту доведеться змінити банківську установу.

Зверніть увагу! У такому випадку людина повинна сама ініціювати переказ коштів з рахунку.

Крім того, банк відповідно до закону може з власної ініціативи припинити ділові відносини з клієнтом і закрити рахунок. Тоді він інформує про це Держфінмоніторинг.

Водночас якщо банк закриває рахунок з власної ініціативи, то клієнту необхідно надати реквізити іншого рахунку в будь-якому банку для переказу залишку коштів. За це банк може стягувати додаткову комісію.

Хочу зазначити: банки не зацікавлені у втраті клієнтів. Вони не каральні органи. Наше завдання – допомогти, проконсультувати, надати весь спектр можливих послуг. Але, звісно, йдеться про сумлінних клієнтів, які не порушують закон,

– підкреслила Марина Павленко.

Які є поради щодо уникнення блокування карткового рахунку

Ознайомтеся з умовами обслуговування рахунку чи картки та тарифами у договорі.

Перевірте ліміти та законодавчі обмеження на сайті банку.

Під час відкриття рахунку важливо зазначити мету встановлення ділових відносин з банком, надати перелік запланованих операцій, а також інформацію про послуги, яких ви потребуєте.

Надзвичайно важливо бути чесним щодо обсягу доходів та максимально очікуваної суми надходжень на рахунок протягом місяця.

На етапі відкриття рахунку у фахівця банку можуть виникнути додаткові запитання: надайте вичерпні відповіді та за потреби додаткові документи.

Клієнтка хоче відкрити рахунок, не маючи власних доходів, але її чоловік планує щомісяця переказувати кошти на її картку. У такому випадку важливо пояснити мету відкриття рахунку, надати підтверджувальні документи і вказати обсяг щомісячних переказів. Якщо, наприклад, офіційний дохід чоловіка становить 40 тисяч гривень, а перекази на картку дружини – 10 тисяч гривень, це не викличе труднощів для відкриття рахунку,

– пояснює експертка.

Не використовуйте картки для незаконних операцій або за кодами, що не відповідають суті транзакцій.

Не беріть участі в сумнівних схемах (дроп-операції тощо).

Іноді трапляються ситуації, коли рахунок усе ж заблоковано. У такому разі варто звернутися до банку — це зазвичай допомагає розв'язати проблему. Банк завжди готовий надати консультацію,

– підсумувала Павленко.

Банкірка додала, що у 90% подібних випадків завдяки партнерському підходу вдається досить швидко врегулювати питання з мінімальними втратами.