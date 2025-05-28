Як уникнути лімітів на перекази з картки на картку

З 1 червня в українських банках діятимуть нові обмеження щодо карткових переказів. Проте деякі категорії громадян за певних умов можуть уникнути лімітів.

Як скасувати обмеження на карткові перекази

Скористатися цією можливістю можуть українці, які здійснюють великі транзакції, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Значні суми можуть переказувати волонтери чи ФОПи, проте для цього треба надати банку такі документи:

довідку ОК-5 чи ОК-7 з ПФУ (сформувати можна онлайн через Дію або в ЦНАПі);

декларацію про доходи з Державної податкової служби;

виписку про зарплатні нарахування від роботодавця;

довідку про соціальні виплати чи інші зарахування з держорганів;

підтвердження доходів членів сім’ї (за умови спільного ведення господарства);

документи про отримані гонорари або підтримку волонтерських фондів.

Коли банк розгляне документи, то може скасувати або ж суттєво підвищити ліміти.

Які банки обмежать перекази

До банків, які введуть нові ліміти на карткові перекази, належать:

"Ощадбанк";

"Райффайзен Банк";

"Приватбанк";

"Універсал банк" (monobank);

"Укрексімбанк";

"Укргазбанк";

"КристалБанк";

"Глобус Банк", "МТБ Банк";

"Радабанк";

"Ідея Банк";

"Альтбанк";

"Банк Альянс";

"ЄПБ";

"Кліринговий дім";

"Полікомбанк";

"Банк Траст-Капітал";

"Український банк реконструкції та розвитку";

"Оксі банк";

"Перший інвестиційний банк";

"Агропросперіс Банк";

"НоваПей" (NovaPay);

"ПроКредит Банк";

"Комінбанк";

"Правекс банк";

ФК "ЕВО" (RozetkaPay);

"Український капітал";

"Сенс Банк";

"Скай-Банк";

"Піреус Банк МКБ";

"Банк інвестицій та заощаджень".

Зауважте! З 1 лютого 2025 року клієнти банків з "середнім" та "низьким" рівнями ризику могли переказувати 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня ліміт на перекази зменшиться до 100 тисяч гривень на місяць.