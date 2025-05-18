Скільки грошей можна переказати з картки на картку без проблем

У 2025 році в Україні змінилися правила переказу грошей з картки на картку. Чи вже скасував Нацбанк ці обмеження і скільки нині можна переказати коштів без проблем, читайте далі.

Скільки можна переказувати з картки на картку

З 1 червня 2025 року НБУ знову запровадить ліміт на перекази для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику, але зменшить його до 100 тисяч гривень на місяць замість попередніх 150 тисяч., передає 24 Канал з посиланням на НБ.

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Це обмеження поширюється як на перекази з картки на картку, так і на платежі за реквізитами IBAN. Для клієнтів з високим ризиком ліміт залишиться 50 тисяч гривень.

Важливо! До тих, хто має офіційно підтверджені доходи, зокрема отримує зарплату на картку, обмеження не застосовуються.

Які перекази з картки оподатковуються в Україні

Перекази від близьких родичів (батьків, дітей, чоловіка або дружини, братів, сестер, бабусі чи дідуся) податком не обкладаються. Втім, якщо переказ надходить не від родича, то доведеться сплатити 5% ПДФО і 1,5% військового збору.

Водночас якщо дарунок надійшов з-за кордону, ставка ПДФО зростає до 18%, плюс додається 1,5% військового збору. А подарунки у негрошовій формі вартістю до 2 000 гривень не оподатковуються (це 25% від мінімалки — 8 000 гривень).