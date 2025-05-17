Які податки має платити продавець
Якщо це перший продаж у році, і нерухомість перебувала у власності понад 3 роки або отримана у спадок від родичів першого ступеня, податок не сплачується, передає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
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За інших обставин продажу нерухомості податки такі:
- 5% – якщо це перший продаж у році, але нерухомість перебувала у власності менше ніж 3 роки.
- 18% – якщо це другий або наступний продаж у році, незалежно від терміну володіння.
Військовий збір:
5% – застосовується у тих самих випадках, що й ПДФО. Якщо ПДФО не сплачується, то і військовий збір також не стягується.
Державне мито:
1% – від вартості нерухомості, сплачується при нотаріальному посвідченні договору.
Пенсійний збір:
1% – від вартості нерухомості, сплачується покупцем.
Приклад розрахунку
Якщо ви продаєте квартиру за 1 500 000 гривень, яку придбали за 1 000 000 гривень, і це ваш другий продаж у році, то:
ПДФО (18%) та військовий збір (5%) нараховуються на прибуток у 500 000 гривень.
Сума податків: 18% + 5% = 23% від 500 000 гривень = 115 000 гривень.
Якщо ж ви не можете підтвердити первісну вартість придбання, податки нараховуються на всю суму продажу – 1 500 000 гривень, що становить 345 000 гривень.
Від сплати ПДФО та військового збору звільняються:
Особи, які продають нерухомість, що перебувала у власності понад 3 роки, і це перший продаж у році.
Особи, які продають успадковану нерухомість від родичів першого ступеня.
Особи з інвалідністю I групи, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, які отримали компенсацію за зруйноване житло.